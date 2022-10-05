МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" в сентябре снизился на 36,11% по отношению к августу, до 5,85 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа представила список бумаг, доступных неопытным инвесторам с октября

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ Бирже" по итогам сентября 2022 года составил $5,85 миллиарда, что на 36,11% меньше, чем в августе 2022 года ($9,16 миллиарда), и на 78,16% меньше, чем в сентябре 2021 года ($26,79 миллиарда)", — говорится в сообщении.

При этом среднедневной объем торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в сентябре снизился на 30,05% по сравнению с августом и составил 0,28 миллиарда долларов. Участники в режиме основных торгов заключили 7,9 миллиона сделок (12,46 миллиона сделок в августе). Количество активных счетов инвесторов снизилось на 3,44% и составило 352,82 тысячи (365,4 тысячи в августе).

Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,76 миллиона. Сделки в сентябре заключались с 1721 наименованием акций и депозитарных расписок международных компаний.

Лидерами по оборотам в режиме основных торгов в группе инструментов "иностранные ценные бумаги" стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (11,12% от общего объема торгов в сентябре), Coinbase (8,34%), NVIDIA (6,57%), Alibaba (3,21%), Apple (2,83%), Netflix, Inc. (1,98%), Carnival Corporation (1,81%), MicroStrategy Incorporated (1,68%), Advanced Micro Devices (1,68%), Snap Inc. (1,45%), заключила биржа.