МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Акции "СПБ Биржи" отреагировали ростом на новость о начале подготовки к выплате дивидендов по иностранным бумагам и подскакивали на 10%, следует из данных торгов. Российский рынок акций перешел к росту после старта торгов

К 10.18 мск бумаги "СПБ Биржи" на Московской бирже росли на 3,42%, до 114,8 рубля. Минутами ранее они максимально поднимались на 10,36%, до 122,5 рубля. До новостей бумаги стоили 111 рублей.

Ранее в четверг пресс-служба площадки сообщила, что "СПБ Биржа" с 17 октября 2022 года вместе с участниками торгов начнет процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США, таким как NVIDIA, QUALCOMM, AT&T, General Motors, Broadcom и другим.

"СПБ Биржа" является крупнейшей в России площадкой, торгующей иностранными ценными бумагами.