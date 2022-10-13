МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ допустил возможность продления при необходимости торгов акциями Meta* на "СПБ Бирже" после 11 ноября, сообщили РИА Новости в регуляторе. Вице-спикер Госдумы прокомментировал решение Росфинмониторинга по Meta*

Накануне "СПБ биржа" сообщила, что приостановит с 14 ноября торги акциями Meta* во всех режимах торгов. Пояснялось, что решение вызвано включением Meta Platforms, Inc.* в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности. При этом 12 и 13 ноября — выходные дни, когда "СПБ Биржа" не работает, поэтому фактически торги акциями Meta* будут осуществляться до 11 ноября включительно.

"Торги Meta* на "СПБ Бирже" будут продолжены до 11 ноября. Такой период дается инвесторам для реализации акций Meta* – "СПБ биржа" имеет доступ к оригинальным иностранным биржам и может продать акции нероссийским инвесторам. Продолжение торгов после 11 ноября будет рассмотрено дополнительно при необходимости", — говорится в сообщении.

Кроме того, возможность продажи "обособленных" (заблокированных) бумаг нерезидентам, в том числе Meta*, сейчас прорабатывается НРД, участниками рынка и Банком России, отмечает регулятор.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская