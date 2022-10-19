МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco планирует провести первичное размещение акций (IPO) своего торгового подразделения Aramco Trading либо в конце текущего, либо в начале следующего года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Источники: Saudi Aramco продолжит поставлять нефть покупателям в Азии

"Крупнейшая в мире нефтяная компания работает со своими консультантами над размещением бумаг (Aramco Trading – ред.) в Эр-Рияде в конце этого года или в начале 2023 года", — пишет агентство.

Saudi Aramco также находится в процессе привлечения большего числа банков к IPO. В мае Блумберг сообщал о том, что с компанией работают такие американские банки, как Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley.

По данным источников агентства, в рамках IPO Aramco Trading может быть оценена в более чем 30 миллиардов долларов, и это станет одним из крупнейших размещений в этом году. Однако окончательное решение еще не было принято, и Saudi Aramco может свернуть существующие планы в случае ухудшения рыночных условий.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.