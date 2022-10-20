МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов четверга укрепляется при поддержке роста нефтяных цен, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций растет на один процент в начале дня

Индекс Мосбиржи к 16.24 мск рос на 1,74%, до 2012,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,25%, до 1032,97 пункта.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,54%, до 93,83 доллара за баррель.

"Положительными факторами являются рост котировок на энергоносители и металлы. Позитив несколько охлаждает небольшое укрепление рубля. Глобальные рынки не дают единогласного направления: рынки АТР закрылись в минусе, Европа торгуется разнонаправленно", — отмечает Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" дополнил, что восходящей динамике рублевых активов способствует поступательный рост нефтяных цен. Фондовые площадки после утренней просадки перешли к повышению в начале наших торгов.

"Российский фондовый рынок к середине сессии находился в заметном плюсе, восстанавливая позиции благодаря в том числе корпоративным историям после падения накануне", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Акции "Белуги" (+3,55%) находятся среди лидеров роста на фоне повышения минимального размера выплаты дивидендов до 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год вместо 25%, как было ранее обозначено в дивидендной политике", — уточняет Буйлакова.

Также в лидерах роста акции "Полюса" (+1,55%), "Селигдара" (+4,02%), ММК (+4,01%), Сбербанка (+3,03%), "Северстали" (+2,72%), "Газпром нефти" (+2,44%), "Лукойла" (+1,63%), "Роснефти" (+0,99%).

Лидерами снижения пока стали акции "Яндекса" (-0,9%), "Газпрома" (-0,34%) и расписки TCS Group (-2,86%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Буйлакова предполагает, что при отсутствии существенных новостей касательно геополитической повестки и новых санкций финиш индекса Мосбиржи состоится на положительной территории.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на двухнедельном максимуме 2040 пунктов. Если повышение котировок нефти продолжится, мы можем до конца недели проверить на прочность это техническое препятствие", — полагает Бабин.

Кожухова считает, что "Полюс", несмотря на локальную слабость золота и положение котировок драгоценного металла у 1635 долларов за унцию, продолжает активное восстановление от минимумов с 2019 года на повышенных объемах торгов, что может предвещать дальнейший рост акций.

"Индексы Мосбиржи и РТС отвоевали часть утерянных накануне позиций, но оставались ниже ближайших сопротивлений 2040 и 1040 пунктов соответственно, что предупреждает о преждевременности чрезмерного оптимизма. Полноценный восходящий тренд на российских площадках еще не восстановился, а краткосрочное направление движения определится в ближайшие сессии", — заключила она.