МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Акции "СПБ Биржи" отреагировали ростом на новость о переводе части иностранных ценных бумаг на торговые счета и подскакивали на 8,58%, следует из данных торгов. Российский рынок акций растет утром понедельника

К 10.14 мск бумаги "СПБ Биржи" на Московской бирже росли на 4,29%, до 121,6 рубля. Минутами ранее они максимально поднимались на 8,58%, до 126,6 рубля. До новостей бумаги стоили 116 рублей.

Ранее в понедельник пресс-служба площадки сообщила, что "СПБ Биржа" предоставит возможность участникам торгов и их клиентам-инвесторам с 31 октября 2022 года заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо. Это будет возможно благодаря тому, что "СПБ Банк" — расчетный депозитарий биржи — переведет часть иностранных ценных бумаг (680 наименований) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов, также следует из сообщения.

"СПБ Биржа" является крупнейшей в России площадкой, торгующей иностранными ценными бумагами.