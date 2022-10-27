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Российский рынок акций растет в четверг утром
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Российский рынок акций на старте торговой сессии четверга показывает небольшой рост на 0,27%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.07 мск растет на 0,27% — до... ПРАЙМ, 27.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торговой сессии четверга показывает небольшой рост на 0,27%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск растет на 0,27% — до 2126,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1089 пунктов.