МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торговой сессии четверга показывает небольшой рост на 0,27%, следует из данных Московской биржи. Европейские рынки акций достигли пятинедельных максимумов

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск растет на 0,27% — до 2126,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1089 пунктов.