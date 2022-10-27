МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга сохраняет утренний позитив и показывает рост на 1,75%, следует из данных Московской биржи. СМИ сообщили о приостановке торгов акциями Twitter

Индекс Мосбиржи к 13.19 мск растет на 1,75%, до 2157,74 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,8%, до 1108,17 пункта.

В лидерах роста цены сейчас — акции НЛМК (+5,09%), ММК (+4,83%), "Новатэка" (+2,32%), "Лукойла" (+1,98%), "Роснефти" (+1,85%).