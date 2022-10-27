2022-10-27T13:28:34+03:00
2022-10-27T13:28:34+03:00
2022-10-27T13:28:34+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20221027/838609113.html
Российский рынок акций уверенно растет в ходе торгов четверга
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в ходе торгов четверга сохраняет утренний позитив и показывает рост на 1,75%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.19 мск растет на... ПРАЙМ, 27.10.2022
акции, рынки, новости, акции, торги, мосбиржа
https://1prime.ru/images/83761/47/837614732.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83761/47/837614732.jpg
https://1prime.ru/images/83761/47/837614731.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83761/47/837614731.jpg
https://1prime.ru/images/83761/47/837614719.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83761/47/837614719.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20221027/838606303.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга сохраняет утренний позитив и показывает рост на 1,75%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 13.19 мск растет на 1,75%, до 2157,74 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,8%, до 1108,17 пункта.
В лидерах роста цены сейчас — акции НЛМК (+5,09%), ММК (+4,83%), "Новатэка" (+2,32%), "Лукойла" (+1,98%), "Роснефти" (+1,85%).