МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Акции ГК ПИК негативно отреагировали на предупреждение мэра Москвы Сергея Собянина о том, что если девелопер в срок не достроит новую школу, то компания будет отстранена от строительства в столице, следует из данных торгов. Российский рынок акций уверенно растет в ходе торгов четверга

К 15.03 мск бумаги ПИК на Московской бирже падали на 0,4%, до 617 рублей. До публикации новости акции компании росли примерно на 1,5%. После публикации бумаги максимально теряли 1,05%, до 613 рублей.

Ранее в четверг Мэр Москвы Сергей Собянин поручил достроить в срок новую школу на Люблинской улице, так как жители новых домов вынуждены возить детей в переполненные учреждения; если задача не будет выполнена, группа компаний ПИК будет отстранена от строительства в столице, указал он.