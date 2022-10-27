МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций показывает рост на 1,31% за счет зачислений дивидендов "Газпрома" и отсутствия негатива в геополитике, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций растет в четверг утром

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов четверга к 15.32 мск растет на 1,31%, до 2148,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 1103,77 пункта.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,55%, до 94,31 доллара за баррель.

Анна Буйлакова поясняет, что российский фондовый рынок подрастает на фоне отсутствия нового негатива в геополитической повестке и положительной динамики цен на нефть.

"После вчерашней коррекции покупки российских акций возобновились, чему способствует зачисление больших дивидендов "Газпрома" на счета инвесторов. Часть этих средств направляется обратно на фондовый рынок", — дополняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

Владимир Чернов из Freedom Finance Global обращает внимание на котировки НЛМК (+5,17%), которые повышаются на новости о закрытии сделки СП НЛМК и Sogepa по консолидации 100% NLMK Daqnsteel (Дания). "Русал" (+2,39%) дорожает после сообщений о том, что мощности Пикалевского глиноземного завода могут быть расширены примерно на 30%. Бумаги "Лукойла" (+1,5%) покупают в ожидании выплат дивидендов не только за 2021 год, но и по итогам девяти месяцев 2022 года", — дополняет эксперт.

"Повышенным спросом пользуются фавориты прошлых сессий — бумаги НЛМК и ММК (+4,76%). В предыдущие месяцы они были значительно перепроданы, недавно опубликовали неплохие производственные отчеты, в результате чего теперь сокращают неоправданный дисконт в своих котировкам", — считает Бабин.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" подмечает, что производители стали в четверг продолжают коррекционный рост, которому способствуют сильные операционные результаты компаний, опубликованные ранее в октябре.

Также лидерами роста стали — акции "Северстали" (+4,36%), "Распадской" (+3,65%), "Новатэка" (+2,32%), "Роснефти" (+1,12%), расписки ЦИАН (+3,21%).

"Магнит (-1,28%) дешевеет в ожидании публикации финансовых результатов за третий квартал 2022 года, хотя, по нашему мнению, они будут могут быть достаточно сильными на фоне высокой потребительской инфляции. Не исключено, что во второй половине дня котировки перейдут к росту", — отметил Чернов.

Лидерами снижения стоимости пока стали — акции "Сегежи" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), расписки Ozon (-1%) и Fix Price (-0,99%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Чернов полагает, что для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии вероятна зона 2100–2200 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1070–1140 пунктов.

"Индекс Мосбиржи превышал промежуточное сопротивление 2155 пунктов, но к текущему моменту просел в рамках коррекции, вернувшись под эту отметку. В результате техническое препятствие передвинулось на установленный сегодня месячный максимум 2164 пунктов. Если нефтяные цены продолжат рост, мы можем до конца сессии закрепиться над этим уровнем", — прогнозирует Бабин.