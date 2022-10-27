МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга продолжил расти на фоне дорогой нефти — пятый торговый день после однодневной паузы в среду, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций вырос на 2,1 процента

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 2,08%, до 2164,64 пункта, долларовый РТС — на 1,57%, до 1105,71 пункта.

За прошедшие шесть торговых сессий рост индекса Мосбиржи составил уже 9,4%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК НАХОДИТ ОПОРУ

Российский рынок акций в четверг уверенно вырос по основным индексам, отыгрывая внешний и внутренний позитив, отмечают эксперты.

"Росту российского рынка акций в четверг способствовали дорогая нефть и корпоративные новости, связанные с российскими компаниями. При этом не мешал сантимент на глобальных рынках, где весь день наблюдалась неоднозначная динамика", — оценивает Евгений Линчик из УК "Первая".

Так, стоимость нефти к 20.25 мск росла на 1,5% до 95,2 доллара за баррель сорта Brent. Поддержка приходит от данных о росте ВВП США в третьем квартале, который, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США лишь на 2,4%.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,6% до 110,3 пункта. Западные фондовые индексы вечером меняются разнонаправленно в пределах 1,2%.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались акции банка "Санкт-Петербург" (+9,6%) после новости об обратном выкупе акций на 2,5 миллиарда рублей.

Также подорожали бумаги "Распадской" (+6,3%), акции НЛМК (+5,5%), "Северстали" (+5,8%), ММК (+5,5%), "Самолета" (+5,2%). Упали в цене бумаги Fix Price (-0,7%), Ozon (-0,3%), "Магнита" (-0,1%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи смог удержаться вблизи 2150 пунктов — верхней границы ранее достигнутого целевого диапазона, рассуждает Евгений Линчик из "Сбер управление активами".

"Таким образом, он открыл себе дорогу до следующего значимого уровня – 2200 пунктов. По его достижении можно будет говорить о том, что индекс отыграл порядка 50% потерь после сентябрьского снижения. В пятницу, в случае отсутствия негатива, индекс Мосбиржи может продолжить рост в район 2180-2200 пунктов", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг обновили пики с 23 сентября и 4 октября соответственно, при этом рублевый индикатор продолжает движение к 2200 пунктам, а долларовый пытается закрепиться выше 1100 пунктов, считает Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В пятницу рынки помимо прочего ждут итоги заседания ЦБ РФ, а также операционные результаты еще одного представителя сектора ритейла – компании OKEY", — добавляет она.