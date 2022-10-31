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Российский рынок акций снизился по итогам понедельника
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника потерял 0,05%, но поднялся на 10,69% за октябрь, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 31.10.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника потерял 0,05%, но поднялся на 10,69% за октябрь, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии сократился на 0,05% — до 2166,61 пункта, долларовый РТС упал на 0,19%, до 1111,68 пункта.
При это за весь октябрь индекс Мосбиржи вырос на 10,69%, РТС — на 5,3%.