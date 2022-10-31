МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника потерял 0,05%, но поднялся на 10,69% за октябрь, следует из данных Московской биржи. Акции Petrobras упали после президентских выборов в Бразилии

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии сократился на 0,05% — до 2166,61 пункта, долларовый РТС упал на 0,19%, до 1111,68 пункта.

При это за весь октябрь индекс Мосбиржи вырос на 10,69%, РТС — на 5,3%.