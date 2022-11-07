МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" обратила внимание на риск делистинга с американской Nasdaq и российской торговой площадки акций британского производителя электромобилей Arrival, основанного бывшим замминистра связи России и экс-директором Yota Денисом Свердловым, следует из сообщения торговой площадки. Акции "Детского мира" потеряли пять процентов на корпоративных новостях

"СПБ Биржа" обращает внимание участников торгов на риск делистинга обыкновенных акций Arrival… 31 октября 2022 года компания Arrival… получила от биржи The Nasdaq Stock Market LLC… уведомление о несоответствии акций правилам листинга Nasdaq… согласно которым минимальная цена закрытия по ценным бумагам в течение 30 последовательных рабочих дней должна быть не менее 1 доллара США за 1 ценную бумагу", — говорится в сообщении "СПБ Биржи".

Как поясняет российская торговая площадка, в соответствии с правилами листинга Nasdaq, компании предоставлен срок на устранение указанного несоответствия продолжительностью в 180 дней, а именно до 1 мая 2023 года. В рамках этого периода акции продолжат торговаться на Nasdaq, если остальные условия для сохранения листинга и совершения сделок будут соблюдаться.

Несоответствие признается устраненным, если в течение 10 последовательных рабочих дней до истечения периода, установленного Nasdaq для исправления ситуации, цена закрытия акций достигает или превышает 1 доллар за одну акцию, за исключением случаев, когда Nasdaq принимает решение о продлении десятидневного контрольного периода, указывается в сообщении "СПБ Биржи".

АКЦИИ НИЖЕ $1

В октябре газета Financial Times сообщала, что стартап по производству электрокаров Arrival ранее объявил о переносе производства фургонов из британского Байсестера в США и значительном сокращении штата после того, как летом стартап уже прибег к сокращению 800 рабочий мест.

Переезд компании из Британии в США стал единственным вариантом для спасения, поскольку стартап не смог задействовать финансовые резервы из-за обвала стоимости своих акций, которые с марта упали в цене на 90%. На данный момент стоимость компании оценивается всего в 480 миллионов долларов, хотя когда-то оценка составляла три миллиарда евро.

Стоимость одной акции компании на Nasdaq на закрытии торгов пятницы, 4 ноября, составила 65 центов, следует из данных торговой площадки.

Компания заявила, что намерена отслеживать цены закрытия по акциям и при необходимости будет рассматривать различные возможности для реализации мер, направленных на исправление ситуации, в том числе консолидацию акций, приводит заявление компании "СПБ биржа". В то же время компания не может гарантировать, что она устранит несоответствие до 1 мая 2023 года… или сможет обеспечить выполнение остальных требований правил листинга Nasdaq.

"В случае если биржей Nasdaq будет принято решение ограничить торги ценными бумагами компании до даты их делистинга с Nasdaq, то "СПБ Биржей" может быть принято аналогичное решение. Правилами листинга "СПБ Биржи" не установлено, что снижение стоимости иностранных ценных бумаг ниже порогового значения является основанием для делистинга. В то же время делистинг акций биржей Nasdaq будет расцениваться "СПБ Биржей" как несоответствие акций требованиям российского законодательства, поскольку наличие листинга на иностранной фондовой бирже является условием их листинга на "СПБ Бирже", — сообщает биржа.