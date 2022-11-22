МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "СПБ биржа" 8 декабря 2022 года планирует начать торги акциями национальной нефтегазовой компании Казахстана "Казмунайгаз", сообщается на сайте торговой площадки. Российский рынок акций поднялся в основную сессию вторника

"СПБ Биржа 8 декабря 2022 года планирует начать торги обыкновенными акциями АО "Национальная компания КазМунайГаз" в режиме основных торгов. В этот же день запланировано начало вторичных торгов акциями КазМунайГаз на биржах KASE и AIX после завершения публичного размещения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ценным бумагам компании на "СПБ бирже" присвоен тикер KMG@KT, что относит их к группе инструментов "ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ". Торги акциями "Казмунайгаз" в режиме основных торгов будут проводиться с 08.00 до 18.00 мск в тенге. Расчеты будут осуществляться на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2). Минимальный лот — одна ценная бумага.

"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг.