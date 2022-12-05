МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании в понедельник одобрили дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на акцию, а из нераспределенной прибыли 2021 года — в размере 537 рублей на акцию, сообщает компания. Совет директоров "Белуги" рекомендовал дивиденды в 75 рублей на акцию

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на одну обыкновенную акцию", — гласит второе решение акционеров.

Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлено 21 декабря.

Компания в этом году отложила выплату финальных дивидендов за 2021 год из-за нестабильных условий ведения деятельности и ограничений в учетных и банковских системах. Дивиденды по итогам девяти месяцев прошлого года составили 340 рублей на акцию.

Совет директоров "Лукойла" в конце 2019 года утвердил изменения в положение о дивидендной политике, согласно которым компания будет направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока. Этот показатель определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капзатрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение собственных акций.