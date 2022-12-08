МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на фоне подешевевшей в последние дни нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций перешел к снижению после роста утром в четверг

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,39%, до 2184,43 пункта, долларовый РТС — на 0,21%, до 1096,63 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский рынок акций в четверг продолжил снижаться — после широких колебаний в первой половине недели.

"Мировые цены на нефть держатся ниже 80 долларов за баррель, так как рынок опасается профицита углеводородного сырья из-за рецессии, прогнозируемой для ведущих экономик мира", — комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global, говоря о факторах негативной динамики российского рынка.

"Санкционные неопределенности также давят на котировки российских акций", — добавляет Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".

Нефть марки Brent к 20.34 мск продолжает оставаться лишь чуть выше отметки в 77 долларов за баррель, при этом в ходе четверга стоимость этого сорта и вовсе обновляла минимумы с конца 2021 года. Инвесторы следят за пробкой из нефтяных танкеров у берегов Турции. Она образовалась после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.

В лидерах снижения цены в основные торги на Московской бирже оказались бумаги ЦИАН (-1,4%), VK (-2,2%), ПИК (-2,1%), TCS (-1,7%), НМТП (-1,6%). Выросли акции ММК (+1,6%), "Новатэка" (+1%), "Северстали" (+0,9%), НЛМК (+0,8%).

ПРОГНОЗЫ

При текущей конъюнктуре на рынках, относительной стойкости рубля, а также с учетом "фактора пятницы", особенно актуального при сложном геополитическом фоне, индекс Мосбиржи завтра вряд ли покажет устойчивый тренд, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Штурм индексом отметки 2200 пунктов, вероятнее всего, будет задачей уже следующей недели", — добавляет он.

На торгах в пятницу ожидается продолжение колебаний индекса Мосбиржи в коридоре 2100–2200 пунктов, оценивает Мильчакова из Freedom Finance Global.