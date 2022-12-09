МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Акции Дальневосточного морского пароходства (головная компания Fesco) падают почти на 5% и максимально теряли уже почти 10% после новостей о новом иске Генеральной прокуратуры по акциям, следует из данных Московской биржи. Генпрокуратура подала новый иск по акциям Fesco

К 11.01 мск бумаги ДВМП дешевели на 4,6%, а максимально уже падали на 9,2% — до минимума с 10 октября (34,61 рубля).

Генеральная прокуратура России подала новый иск об обращении в доход государства акций ДВМП, где теперь ответчиками выступают не только основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых, написала в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на зарегистрированный в Хамовническом суде иск Генпрокуратуры.

Братья Магомедовы были арестованы в 2018 году и недавно осуждены Мещанским районным судом на 19 и 18 лет колонии строгого режима по обвинению в организации преступного сообщества, мошенничеств и растрат при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам, в том числе принадлежавший Зиявудину Магомедову пакет акций Fesco (ДВМП).

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.