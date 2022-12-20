МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Инвесторы, принявшие в сентябре участие в SPO Positive Technologies, смогут с 20 по 26 декабря подать заявки на приобретение одной дополнительной акции компании на каждые четыре бумаги, купленные в ходе вторичного размещения, говорится в сообщении этой компании, работающей в сфере кибербезопасности. Toshiba ведет переговоры о продаже своих акций

Positive Technologies провела вторичное размещение акций в конце сентября по цене 1061,8 рубля за бумагу. Доля акций компании в свободном обращении по итогам SPO составила 11,9%

"С 20 по 26 декабря 2022 года все инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций Positive Technologies в сентябре 2022 года, смогут подать заявки на приобретение дополнительных акций компании по цене SPO на основании оферты, опубликованной на сайте эмитента. Приобрести можно одну дополнительную акцию на каждые четыре бумаги, купленные в ходе SPO. Цена приобретения фиксирована (1061 рублей 80 копеек) и не зависит от текущих рыночных котировок", — говорится в сообщении.