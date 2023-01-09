МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" выставил оферту на выкуп у миноритариев 15,4 миллиарда акций "ЭЛ5-Энерго" (ранее — компании "Энел Россия") по цене 0,48 руб за бумагу, следует из материалов компании. СМИ: "Лукойл" близок к завершению сделки по продаже НПЗ на Сицилии

"Предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций ПАО "ЭЛ5-Энерго" составляет 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля за одну акцию", — отмечается в сообщении.

Количество приобретаемых эмиссионных ценных бумаг — 15 411 419 899, также отмечается в сообщении.

Дата представления соответствующего "обязательного предложения" была предоставлена компанией в Банк России 15 декабря.