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Лукойл выставил оферту на выкуп акций ЭЛ5-Энерго
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"Лукойл" выставил оферту на выкуп у миноритариев 15,4 миллиарда акций "ЭЛ5-Энерго" (ранее — компании "Энел Россия") по цене 0,48 руб за бумагу, следует из материалов компании... ПРАЙМ, 09.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" выставил оферту на выкуп у миноритариев 15,4 миллиарда акций "ЭЛ5-Энерго" (ранее — компании "Энел Россия") по цене 0,48 руб за бумагу, следует из материалов компании.
"Предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций ПАО "ЭЛ5-Энерго" составляет 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля за одну акцию", — отмечается в сообщении.
Количество приобретаемых эмиссионных ценных бумаг — 15 411 419 899, также отмечается в сообщении.
Дата представления соответствующего "обязательного предложения" была предоставлена компанией в Банк России 15 декабря.