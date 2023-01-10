МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Акции (52,47%) каршеринговой компании BelkaCar, в организации мошенничества с которыми обвиняется предприниматель Борис Зимин* (признан в РФ иноагентом), по результатам экспертизы оценены в 567 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат другого фигуранта — Ральфа Новака Константин Третьяков. МВД попросило заочно арестовать бизнесмена Зимина* за мошенничество

О предполагаемых махинациях с акциями BelkaCar стало известно после возбуждения в сентябре 2021 года уголовного дела по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.

"Летом была проведена экспертиза Минюста, согласно которой 52,47% акций стоили около 53 копеек на 1 февраля 2017 года, позднее следователем была назначена повторная экспертиза уже в коммерческой организации, сегодня мы получили ее результаты, сейчас эти же акции оценены уже в 567 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Накануне стало известно о том, что предпринимателю Борису Зимину* предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенное организованной группой, а Ральф Новак и Ильнур Азмуханов, по версии следствия, являлись его соучастниками.

"Нам было очень удивительно узнать, оказывается, что человек, которому Новак в 2019 году со своими партнерами продал 52,47% акции каршеринговой компании BalkaCar, "организовал" преступную группу и мошенничество с акциями, которые Новак и Кройхер приобрели еще в 2017 году, когда они даже не знали о существовании Зимина*", — рассказал Третьяков.

В среду 11 января Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство МВД РФ о заочном аресте Бориса Зимина*. Адвокат Зимина* Александр Антипов ранее заявил РИА Новости, что считает уголовное преследование своего клиента противозаконным, назвал обвинения "огульными, не подтвержденными доказательствами".

Ранее по делу о мошенничестве были помещены под стражу Ральф Новак и Ильнур Азмуханов — сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BR в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы.

Борис Зимин* — сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.

С сентября он значится в списке иностранных агентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента