МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник демонстрирует умеренный рост на фоне растущих цен на нефть и позитива на глобальных рынках, следует из данных Мосбиржи и комментариев аналитиков. Европейские рынки акций растут на ожидании смягчения политики ФРС

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.45 мск рос на 0,86% — до 2185,22 пункта, долларовый РТС — на 1,08%, до 1002,55 пункта.

Курс доллара к рублю снижается на 16 копеек — до 68,67 рублей.

Мартовский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1,14% — до 88,63 доллара за баррель.

"Российский рынок акций возобновил умеренный подъем в понедельник, отыгрывая сохраняющуюся позитивную конъюнктуру на зарубежных фондовых площадках. Поддержку рынку также оказывают высокие цены на нефть, которые перешли к росту и преодолели отметку 88 долларов за баррель марки Brent. В то же время сдерживающим фактором выступает санкционная тема", — говорит Игорь Додонов из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста — расписки VK (+2,86%) и Ozon (+2,56%), акции "Алросы" (+2,48%) и "ЭН+ Групп" (+2,18%), расписки Polymetal (+2,1%), акции "Яндекса" (+1,78%), "Ростелекома" (+1,67%) и Сбербанка (+1,52%).

"Акции IT-компаний сегодня в лидерах роста на фоне новостей о предложении Минцифры закрепить за ними бессрочно ставку по налогу на прибыль в размере 0% (пока действует только до 2024 года) либо так же бессрочно вернуть ставку в 3%. Это сильный позитивный драйвер, так как до настоящего момента компании опасались, что с 2024 года налог может составить 20%", — говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В аутсайдерах — акции, "Новатэка" (- 0,41%), "НЛМК" (-0,13%) и "Татнефти" (-0,06%). Доказанные запасы углеводородов "Новатэка" выросли на 7,1 процента

Акции "Норникеля" ранее в понедельник максимально теряли 3,8% и опускались до 14580 рублей на фоне новостей СМИ о том, что компания направит на выплаты дивидендов по итогам 2022 года лишь 1,5 миллиарда долларов. К текущему моменту бумаги компании замедлили падение до 1,37% и опускались до 14946 рублей.

ПРОГНОЗЫ

"Покупатели, вероятно, будут держаться в стороне, а индекс Мосбиржи может спуститься к отметке 2 100 пунктов. В краткосрочной перспективе – мы сохраняем нейтральный тактический взгляд на рынок акций", — заявляют аналитики "БКС Мир инвестиций".

В то же время Иван Капустянский из управляющей компании "Первая" считает, что индекс Мосбиржи растет после двухдневного снижения накануне, пока в рамках коррекции. Однако в целом краткосрочный восходящий тренд актуален, поэтому коррекция может перейти в рост в сторону диапазона 2230 – 2260 пунктов, отмечает аналитик.