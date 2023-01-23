МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 0,5% в понедельник, и стоимость марки Brent превысила 88 долларов за баррель — впервые с 5 декабря прошлого года, следует из данных торгов. СМИ: G7 не может добиться консенсуса по лимиту цены на российскую нефть

По состоянию на 12.37 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,51%, до 88,08 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 82,04 доллара.