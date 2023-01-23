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2023
https://1prime.ru/oil/20230123/839550440.html
Стоимость нефти Brent превысила 88 долларов за баррель впервые с 5 декабря
Нефть
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Мировые цены на нефть растут на 0,5% в понедельник, и стоимость марки Brent превысила 88 долларов за баррель — впервые с 5 декабря прошлого года, следует из данных торгов. По... ПРАЙМ, 23.01.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, торги, brent
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 0,5% в понедельник, и стоимость марки Brent превысила 88 долларов за баррель — впервые с 5 декабря прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.37 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,51%, до 88,08 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 82,04 доллара.