МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Акции "Камаза" в ходе вторника подскакивали на 23,8% и обновляли максимум с 22 апреля, следует из котировок Мосбиржи. Бумаги компании обошли по объему торгов акции "Лукойла" в отсутствие значимых для "Камаза" новостей, свидетельствуют данные площадки и комментарии аналитиков. "Камаз" протестирует беспилотные автомобили на трассе М—11 "Нева"

К 17.37 мск акции "Камаза" поднимались в цене на 17,99%, а ранее в ходе дня подскакивали на 23,8%, до 111 рублей — максимума с 22 апреля. В то же время индекс Мосбиржи рос на 0,69%. Объем торгов акциями компании превысил 1,5 миллиарда рублей, обойдя такие компании как "Лукойл" (1,3 миллиарда), "Норникель" (0,8 миллиарда), "Северсталь" (0,8 миллиарда) и "Татнефть" (0,7 миллиарда).

В пресс-службе "Камаза" РИА Новости заявили, что рост акций компании связан с ее стабильной работой в условиях беспрецедентных санкций, введенных против нее, продолжением реализации инвестиционных проектов, которые направлены на инновационное развитие. "Также "Камаз" прочно удерживает лидерство на рынке продаж грузовиков, где заметно обострилась конкуренция. Все это добавляет уверенности инвесторам и обеспечивает рост капитализации компании", — дополнили в компании.

При этом эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Павел Гаврилов считает, что текущий взлет акций "Камаза" выглядит чрезмерным. "Сегодня компания не сообщала ни о каких важных событиях, которые могли бы привести к столь бурному росту. Из-за снижения выбора инвестидей в голубых фишках трейдеры начали осваивать малозначимые события, которые в некоторых случаях еще даже не были реализованы. На мой взгляд, ситуация с "Камазом" схожая, важных новостей еще не было, а котировки уже взлетели, к чему, вероятно, начали присоединяться другие инвесторы" — дополняет эксперт.

Инвестиционный консультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин отмечает, что "Камаз" — важный компонент российского ВПК, что обуславливает повышенный спрос на его продукцию и косвенно влияет на рост котировок его акций. Однако аналитик считает, что сохранения высоких объемов торгов акциями компании ждать не стоит, поскольку бумаги не обладают высокой ликвидностью.

"Высокие обороты – это хорошо, но в таких ситуациях сложно сказать, когда закончится рост, сколько он вообще может продлиться. Здесь важно оценивать фундаментальную картину компании, а не молниеносные взлеты, которые, обычно, заканчиваются распродажей. В кейсе "Камаза" мы пока не видим событий для оценки текущего роста и дальнейших перспектив, поэтому инвесторам стоит быть осторожными при виде таких взлетов", — заключает Гаврилов.