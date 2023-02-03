МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в январе вырос на 52% по отношению к декабрю, до 4,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа запустила операции с плавающей ставкой в рублях и юанях

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по иностранным ценным бумагам на "СПБ бирже" по итогам января 2023 года составил 4,7 миллиарда долларов, что на 52,37% больше, чем в декабре 2022 года (3,08 миллиарда) и на 84,14% меньше, чем в январе 2022 года (29,61 миллиарда)", — говорится в сообщении.

Среднедневной объем торгов иностранными ценными бумагами в январе увеличился на 60,19% по сравнению с декабрем и составил 0,24 миллиарда долларов. Участники в режиме основных торгов заключили 7,85 миллиона сделок (4,75 миллиона сделок в декабре). Количество активных счетов инвесторов возросло на 7,59% и составило 205,86 тысячи (191,33 тысячи в декабре).

Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,79 миллиона. Сделки в январе заключались с 1975 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний.

Лидерами по оборотам в режиме основных торгов в группе инструментов "иностранные ценные бумаги" стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (17,88% от общего объема торгов в январе), Marathon Digital Holdings (8,98%), Coinbase (5,56%), Bed Bath & Beyond (3,39%), Alibaba (2,46%), NVIDIA (1,88%), Li Auto (1,48%), Virgin Galactic Holdings (1,28%), Advanced Micro Devices (1,28%), Apple (1,18%), также сообщает биржа.