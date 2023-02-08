МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается примерно на 0,3%, акции Veon подскакивали на 5% на корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций завершил торги вторника небольшим снижением

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,28%, до 2274,14 пункта, индекс РТС — на 0,25%, до 1006,89 пункта.

Акции Veon в начале торгов подскочили в цене на 5% после появления подробностей о продаже "Вымпелкома" менеджменту.