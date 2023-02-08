МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Русснефти", следует из сообщений торговой площадки. Финансовые рынки: подъем остановился

К 11.25 мск акции "Русснефти" растут на 18,49%, до 110,2 рубля и уже подскакивали до 116 рублей.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 08.02.2023, 11-10 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 116,0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 131,31 рубля, эквивалентно ставке 41,25 %) ценной бумаги RNFT (РуссНфт ао)", — говорится в сообщении.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.