МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Белона", следует из сообщений торговой площадки. Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Русснефти"

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 08.02.2023, 12-37 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 18.105) и диапазона оценки рыночных рисков (до 22.2385 руб., эквивалентно ставке 87.5 %) ценной бумаги BLNG (Белон ао)", — говорится в сообщении.

На 12.53 мск акции "Белона" дорожают на 37,8% до 16,35 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.