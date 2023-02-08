МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Московская биржа второй раз за день повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Белона", следует из сообщений торговой площадки. Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Белона"

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 08.02.2023, 13-01 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 20,18) и диапазона оценки рыночных рисков (до 24,3141 рубля, эквивалентно ставке 105,0%) ценной бумаги BLNG (Белон ао)", — говорится в сообщении.

Первый раз за день Московская биржа повышала границу ценового коридора акций "Белона" в 12.37 мск.

На 13.07 мск акции "Белона" росли на 65% до 19,6 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.