МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Московская биржа третий раз за день повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков низколиквидных акций компании "Белон", которые сильно дорожают, следует из сообщений торговой площадки. Мосбиржа вновь повысила границу ценового коридора акций "Белона"

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 08.02.2023, 13.27 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 22,255) и диапазона оценки рыночных рисков (до 26,3897 рубля, эквивалентно ставке 122,5%) ценной бумаги BLNG (Белон ао)", — говорится в сообщении.

Первый раз за день Московская биржа повышала границу ценового коридора акций "Белона" в 12.37 мск, второй — в 13.01.

На 13.40 мск акции "Белона" растут в цене на 87,02%, до 22,23 рубля, а максимально стоимость бумаг поднималась до 22,25 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.