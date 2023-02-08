МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Московская биржа четвертый раз за день повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков низколиквидных акций компании "Белон", которые сильно дорожают, следует из сообщений торговой площадки. Мосбиржа третий раз повысила границу ценового коридора акций "Белона"

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 08.02.2023, 13-41 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 23,72) и диапазона оценки рыночных рисков (до 28,4653 рубля, эквивалентно ставке 140,0 %) ценной бумаги BLNG (Белон ао)", — говорится в сообщении.

Московская биржа в первый раз повысила границу ценового коридора акций "Белона" в среду в 12.37 мск.

На 13.48 мск акции "Белона" растут в цене на 89,63%, до 22,5 рубля, а максимально котировки достигали 23,71 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.