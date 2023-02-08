МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Московская биржа на фоне скачков акций второго и третьего эшелонов призвала инвесторов принимать взвешенные решения. Мосбиржа четвертый раз повысила ценовой коридор дорожающих акций "Белона"

"В связи с высокой волатильностью в ряде инструментов рынка акций Московская биржа обращает внимание инвесторов на необходимость взвешенного принятия инвестиционных решений, учета доступной официальной информации от эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг", — говорится в сообщении торговой площадки.

Так, акции "Белона" за одну торговую сессию 8 февраля подорожали более чем на 80% на торговых объемах более чем в 2,3 миллиарда рублей. При этом до 28 декабря, когда бумаги компании выросли почти на 40% за день, объем торгов в них в 2022 году в среднем не достигал и 5 миллионов рублей в день.

Акции "Ашинского металлургического завода" 8 февраля выросли почти на 40%, а объем торгов ими превысил 1,8 миллиарда рублей, хотя в 2022 году он редко превышал 20 миллионов рублей.

Как следует из динамики торгов Московской биржи, акции "Мостотреста" за три торговых сессии, с 6 по 8 февраля, выросли в цене почти втрое. Обыкновенные акции "Красного октября" с 31 января по 8 февраля подорожали более чем в 4 раза, а привилегированные – более чем втрое.

Привилегированные акции МГТС за три дня, с 6 по 8 февраля, выросли в цене вдвое, а обыкновенные акции компании за этот же период подорожали более чем на 70% на фоне необычно высоких для бумаг объемов торгов.