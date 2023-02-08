МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды снизился по индексу Мосбиржи на 0,69%, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа призвала инвесторов принимать взвешенные решения

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,69%, до 2251,97 пункта, долларовый РТС — на 2,25%, до 981,82 пункта. Такая разница в динамике индексов объясняется ростом курса доллара на 1,62%, до 72,33 рубля.