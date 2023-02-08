МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов среды на фоне новостей о проработке кабмином и крупными компаниями РФ выплаты добровольного взноса в бюджет в 2023 году, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Российский рынок акций снизился в среду

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,69%, до 2251,97 пункта, долларовый РТС — на 2,25%, до 981,82 пункта. Такая разница в динамике индексов объясняется ростом курса доллара на 1,62%, до 72,33 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СНИЖЕНИЯ

Большинство российских бумаг по итогам основных торгов среды подешевели, продолжив начавшееся во вторник снижение.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent росла к 20.38 мск на 0,87%, до 84,42 доллара за баррель. Западные фондовые индексы показывали разнонаправленную динамику.

Ранее в среду вице-премьер Андрей Белоусов сообщил журналистам, что правительство обсуждает с крупными компаниями, которые получили хорошие финансовые результаты по итогам прошлого года, однократный добровольный взнос в бюджет. При этом Белоусов отметил, что эта мера не означает повышение налогов.

"Российский рынок акций в среду с утра попытался развить повышательный тренд, однако информационный фон спровоцировал волну фиксации прибыли. Умеренные потери несли основные голубые фишки", — говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Он отмечает, что в моменте реакция инвесторов на заявление Белоусова виделась чрезмерной, учитывая то, что по вопросу выплаты добровольного взноса пока лишь идут консультации. "Вероятно, это связано с тем, что к середине недели на рынке уже накопилась техническая перегретость, и новостной фон сыграл роль триггера для ее снятия", — заключает он.

Наибольшее снижение показали бумаги "Фосагро" (-2,43%), привилегированные акции "Мечела" (-2,38%), бумаги АФК "Система" (-2,25%), НЛМК (-2%) и расписки X5 Retail Group (-1,95%).

В лидерах роста цены на Московской бирже к 20.38 мск оказались расписки QIWI (+4,4%), акции "М.Видео" (+2,04%), "Акрона" (+2%), "Аэрофлота" (+1,92%) и НМТП (+1,11%).

В свою очередь в отсутствие новостей третью торговую сессию подряд росли бумаги третьего эшелона. Так, акции "Белона" подорожали на 97,6%, "Мостотреста" — на 39,94%, обыкновенные акции "Красного октября" — на 39,93%, Ашинского металлургического завода — на 39,9%, а привилегированные акции МГТС — на 16,38%.

ПРОГНОЗЫ

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что несмотря на усилившееся давление на рынок из-за новостей о добровольном взносе, в четверг индекс Мосбиржи не опустится значительно ниже 2250 пунктов на фоне ослабившегося рубля и усилившегося на глобальном рынке спроса на риск.

"Индекс Мосбиржи в среду сумел оттолкнуться от дневных минимумов, что сохраняет возможность для возобновления движения к круглой отметке 2300 пунктов. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 9 февраля – 2185-2305 пунктов", — оценивает Бахтин.

"Индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить наметившееся в начале дня повышение, а рублевый индикатор опустился к поддержке 2255 пунктов. Выше 2210 пунктов индекс сохраняет краткосрочный импульс к росту, который могут прервать негативные корпоративные новости, с учетом поступивших в среду сообщений, касающихся деталей по дополнительным взносам в бюджет", — заключает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.