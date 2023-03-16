Нью-йоркская фондовая биржа объявила о планах по делистингу акций "Циана"
Нью-йоркская фондовая биржа проведет делистинг американских депозитарных акций "Циана"
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) планирует делистинг американских депозитарных акций "Циана", говорится в сообщении торговой площадки.
"Нью-Йоркская фондовая биржа объявила, что отдел регулирования NYSE принял решение начать процедуру делистинга американских депозитарных акций, каждая из которых представляет собой одну обыкновенную акцию CIAN, с Нью-Йоркской фондовой биржи", — говорится в сообщении.
Торги бумагами компании были приостановлены в феврале 2022 года.
Компания имеет право на пересмотр этого решения комитетом совета директоров биржи, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/Stocks/20230316/840085027.html
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