МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 1 мая прекратит торги бумагами обанкротившихся американских компаний Signature Bank и SVB Financial Group, в состав которой входил калифорнийский Silicon Valley Bank, следует из сообщения торговой площадки.
"Первым заместителем генерального директора ПАО "СПБ Биржа" 30.03.2023 принято решение о прекращении торгов с 01.05.2023 следующими ценными бумагами в связи с исключением указанных ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам: акция иностранного эмитента обыкновенная Signature Bank, акция иностранного эмитента обыкновенная SVB Financial Group", — говорится в сообщении.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank, который являлся главным активом SVB Financial Group (сама группа заявила о банкротстве 17 марта). Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшим обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.
Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://1prime.ru/Stocks/20230330/840244963.html
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