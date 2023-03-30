МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 1 мая прекратит торги бумагами обанкротившихся американских компаний Signature Bank и SVB Financial Group, в состав которой входил калифорнийский Silicon Valley Bank, следует из сообщения торговой площадки. Китай ищет покупателей для шанхайской "дочки" SVB, сообщил Bloomberg

"Первым заместителем генерального директора ПАО "СПБ Биржа" 30.03.2023 принято решение о прекращении торгов с 01.05.2023 следующими ценными бумагами в связи с исключением указанных ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам: акция иностранного эмитента обыкновенная Signature Bank, акция иностранного эмитента обыкновенная SVB Financial Group", — говорится в сообщении.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank, который являлся главным активом SVB Financial Group (сама группа заявила о банкротстве 17 марта). Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшим обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.

Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.