МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в группу "Мечел"), следует из сообщений торговой площадки. ЦБ предложил ограничить применение многоголосых акций

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 04.04.2023, 10-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 7525) и диапазона оценки рыночных рисков (до 8885,26 рубля, эквивалентно ставке 62,5 %) ценной бумаги CHMK (ЧМК ао)", — говорится в сообщении.

К 10.29 мск акции ЧМК подскакивают в цене на 25%, до 6 875 рублей.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.