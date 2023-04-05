МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в марте упал на 43,5% по отношению к февралю и на 55% — к марту прошлого года, до 2,65 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой площадки. Назван самый надежный способ хранения денег на случай "черного дня"

"Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов по иностранным ценным бумагам на "СПБ бирже" по итогам марта составил 2,65 миллиарда долларов, что на 43,48% меньше, чем в феврале, и на 55,13% меньше, чем в марте 2022 года. Среднедневной объем торгов в марте сократился на 53,20% по сравнению с февралем, до 0,12 миллиарда долларов. Участники торгов заключили в марте 2,69 миллиона сделок в режиме основных торгов (5,71 миллиона в феврале)", — говорится в сообщении.

Количество активных счетов инвесторов в марте снизилось на 32,37% до 134,10тысячи. Количество счетов с позициями по ценным бумагам достигло 1,91 миллиона. Сделки в марте заключались с 1975 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов.

В топ-10 лидеров по объёму торгов вошли акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (22,12% от общего объема торгов в марте), Coinbase (5,38%), Alibaba (4,06%), Marathon Digital Holdings (4,02%), NVIDIA (3,58%), First Republic Bank (2,03%), Advanced Micro Devices, АМD (1,97%), SPDR S&P 500 ETF Trust (1,91%), iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (1,31%) и Apple Inc. (1,17%). Мосбиржа расширила ограничения для инвесторов из недружественных стран

Объём торгов бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам марта сократился на 53,74% к февралю, до 760 миллионов гонконгских долларов (что эквивалентно 97,47 миллиона долларов США). Участники этих торгов и их клиенты в марте заключили 173,27 тысячи сделок в режиме основных торгов (снижение на 31,15% по сравнению с февралем).

В топ-10 лидеров по объёму биржевых торгов в марте среди бумаг с листингом в Гонконге вошли акции следующих эмитентов: Alibaba (20,78% от общего объёма торгов по гонконгским ценным бумагам в марте), JD.com (9,56%), Baidu (4,98%), NIO (4,75%), X Peng (3,66%), Reme Gen (3,28%), Bilibili (2,99%), China Resources Power Holdings (2,94%), Li Auto (2,75%) и Xiaomi (2,27%).