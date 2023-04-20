МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Акции "Лукойла" перешли к росту и поднимаются более чем на 2% после рекомендации совета директоров по дивидендам, следует из данных Московской биржи. Рынок акций снижается

К 14.41 мск акции "Лукойла" растут на 2,32%, до 4645 рублей, при этом индекс Мосбиржи понижается на 0,02%. До сообщения акции компании снижались на порядка 1%.

Ранее в четверг компания сообщила, что совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию.