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2023
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Акции "Лукойла" поднимаются после рекомендации совдира по дивидендам
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Акции "Лукойла" перешли к росту и поднимаются более чем на 2% после рекомендации совета директоров по дивидендам, следует из данных Московской биржи. К 14.41 мск акции "Лукойла"... ПРАЙМ, 20.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Акции "Лукойла" перешли к росту и поднимаются более чем на 2% после рекомендации совета директоров по дивидендам, следует из данных Московской биржи.
К 14.41 мск акции "Лукойла" растут на 2,32%, до 4645 рублей, при этом индекс Мосбиржи понижается на 0,02%. До сообщения акции компании снижались на порядка 1%.
Ранее в четверг компания сообщила, что совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию.