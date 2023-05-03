МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в апреле упал на 71,94% по отношению к апрелю прошлого года и на 5,74% в сравнении с мартом этого года, снизившись до 2,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой площадки. Российскому рынку акций и рублю прогнозируют рост в мае

"Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов по иностранным ценным бумагам на "СПБ бирже" по итогам апреля 2023 года составил 2,5 миллиарда долларов что на 5,74% меньше, чем в марте 2023 года (2,65 миллиарда долларов) и на 71,94% меньше, чем в апреле 2022 года (8,9 миллиарда долларов). Среднедневной объём торгов в апреле увеличился на 14,36% по сравнению с мартом и составил 130 миллионов долларов. Участники торгов заключили в апреле 4,93 миллиона сделок в режиме основных торгов (2,69 миллиона сделок в марте)", — уточняется в сообщении.

"СПБ биржа" также сообщает, что количество активных счетов инвесторов в апреле увеличилось на 26,72% по сравнению с мартом и составило 169,94 тысячи. Количество счетов с позициями по ценным бумагам достигло 1,98 миллиона. Сделки в апреле заключались с 2003 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов.

А в десятку лидеров по объёму торгов вошли акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (15,32% от общего объема торгов в апреле), Marathon Digital Holdings (6,65%), Coinbase (5,02%), NVIDIA (4,44%), Clean Spark (3,11%), Alibaba (3,08%), Riot Platforms (2,32%), Alphabet Inc (1,82%), First Republic Bank (1,69%) и Amazon (1,68%), уточняет торговая площадка. СМИ: Россия в мае может возобновить покупку валюты в резервы

Что касается бумаг с листингом на Гонконгской фондовой бирже, то объем торгов ими сократился на 32% по сравнению с показателем марта и составил 520 миллионов гонконгских долларов. Количество сделок с такими бумагами снизилось на 25,26% относительно марта и составило 129,5 тысяч.

В топ-10 лидеров по объему биржевых торгов среди бумаг с листингом в Гонконге в апреле вошли акции следующих эмитентов: Alibaba (21,15% от общего объёма торгов гонконгскими ценными бумагами в апреле), JD.com (12,67%), NIO (6,1%), Baidu (4,77%), X Peng (3,25%), Li Auto (3,12%), Xiaomi Corporation (2,61%), Bank of China Limited (2,44%), Petro China Company Limited (2,08%) и WH Group Limited (2,03%).