МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" по рекомендации Банка России ограничит для инвесторов покупки акций компаний американского ВПК, при этом возможность продавать такие бумаги сохранится, следует из сообщения торговой площадки. Финансовые аналитики ждут от цен на золото нового исторического максимума

"СПБ Биржа и участники торгов (брокеры) в соответствии с рекомендациями Банка России проработали меры, направленные на защиту прав и интересов инвесторов. В соответствии с рекомендациями Банка России участники торгов (брокеры) ограничат возможность клиентам (инвесторам) проводить сделки по покупке ценных бумаг ряда иностранных компаний. Информацию о сроках введения планируемых ограничений инвесторы могут уточнить у своих брокеров", — указывается в сообщении.

"Меры, рекомендованные Банком России, нацелены на превентивное снижение рисков для инвесторов в случае принятия нормативного акта, запрещающего покупку и продажу ценных бумаг ряда иностранных компаний… Возможность продавать такие бумаги сохранится", — говорится там же.

Участникам торгов рекомендовано ограничить инвесторам возможность покупки ценных бумаг следующих одиннадцати компаний: производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings, производителя авиатехники AeroVironment, одного из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники General Dynamics Corporation, специализирующейся на беспроводных технологиях (связи), авионике, оптике L3Harris Technologies.

Также в этом списке Lockheed Martin Corporation (авиастроение, авиакосмическая техника), Northrop Grumman Corporation (электроника и информационные технологии и авиакосмическая отрасль), Olin Corporation (производит органические и неорганические химикаты, стрелковое оружие и боеприпасы к нему), Palantir Technologies Inc. (разработчик программного обеспечения), Raytheon Technologies Corporation (производит аэрокосмическую и оборонную продукцию, включая авиационные двигатели, аэрокосмическую электронику и ракетные комплексы), Smith & Wesson Brands (производитель огнестрельного оружия), TransDigm Group Incorporated (разрабатывает и производит инженерные аэрокосмические компоненты).

Как отмечается в сообщении биржи, в соответствии с рекомендациями Банка России брокеры проинформируют клиентов о возможных рисках введения запрета сделок с указанными ценными бумагами. В случае принятия нормативно-правового акта, предусматривающего такой запрет, список ценных бумаг может быть уточнён. О необходимых действиях, которые "СПБ Биржа" и брокеры должны будут предпринять для соблюдения законодательных требований, торговая площадка сообщит на официальном сайте.