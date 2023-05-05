"СПБ Биржа" ограничит для инвесторов покупки акций компаний американского ВПК
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" по рекомендации Банка России ограничит для инвесторов покупки акций компаний американского ВПК, при этом возможность продавать такие бумаги сохранится, следует из сообщения торговой площадки.
"СПБ Биржа и участники торгов (брокеры) в соответствии с рекомендациями Банка России проработали меры, направленные на защиту прав и интересов инвесторов. В соответствии с рекомендациями Банка России участники торгов (брокеры) ограничат возможность клиентам (инвесторам) проводить сделки по покупке ценных бумаг ряда иностранных компаний. Информацию о сроках введения планируемых ограничений инвесторы могут уточнить у своих брокеров", — указывается в сообщении.
"Меры, рекомендованные Банком России, нацелены на превентивное снижение рисков для инвесторов в случае принятия нормативного акта, запрещающего покупку и продажу ценных бумаг ряда иностранных компаний… Возможность продавать такие бумаги сохранится", — говорится там же.
Участникам торгов рекомендовано ограничить инвесторам возможность покупки ценных бумаг следующих одиннадцати компаний: производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings, производителя авиатехники AeroVironment, одного из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники General Dynamics Corporation, специализирующейся на беспроводных технологиях (связи), авионике, оптике L3Harris Technologies.
Также в этом списке Lockheed Martin Corporation (авиастроение, авиакосмическая техника), Northrop Grumman Corporation (электроника и информационные технологии и авиакосмическая отрасль), Olin Corporation (производит органические и неорганические химикаты, стрелковое оружие и боеприпасы к нему), Palantir Technologies Inc. (разработчик программного обеспечения), Raytheon Technologies Corporation (производит аэрокосмическую и оборонную продукцию, включая авиационные двигатели, аэрокосмическую электронику и ракетные комплексы), Smith & Wesson Brands (производитель огнестрельного оружия), TransDigm Group Incorporated (разрабатывает и производит инженерные аэрокосмические компоненты).
Как отмечается в сообщении биржи, в соответствии с рекомендациями Банка России брокеры проинформируют клиентов о возможных рисках введения запрета сделок с указанными ценными бумагами. В случае принятия нормативно-правового акта, предусматривающего такой запрет, список ценных бумаг может быть уточнён. О необходимых действиях, которые "СПБ Биржа" и брокеры должны будут предпринять для соблюдения законодательных требований, торговая площадка сообщит на официальном сайте.
https://1prime.ru/Stocks/20230505/840539660.html