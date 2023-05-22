МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник главным образом растут, рынки продолжают строить прогнозы по поводу перспектив госдолга США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Российский рынок акций снизился на 0,26 процента в пятницу

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,11%, до 3 287,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,17%, до 2 034,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,34%, до 19 711 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,79%, до 2 557,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижается на 0,19%, до 7 265,9 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивается на 0,41%, до 30 933,5 пункта.

Одной из главных тем на рынках по-прежнему остается вопрос о госдолге США. Белый дом и республиканцы, контролирующие палату представителей в конгрессе, продолжают переговоры о повышении его максимального потолка. Минфин страны в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.

Спикер палаты представителей США Кевин Мак-Карти ранее заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров на эту тему.

"Кажется вполне вероятным, что полноценное соглашение будет достигнуто до начала июня, но сроки трудно предсказать", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Тем временем центробанк Китая вновь сохранил учётную ставку ("основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков", LPR, loan prime rate) на уровне 3,65%.