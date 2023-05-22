МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций несколько замедлил темпы роста во второй половине понедельника, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций продолжает утренний рост

К 14.32 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,38%, до 2636,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,09%, до 1037,5 пункта. При этом ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально повышался на 1,02%, до 2652,97 пункта, а РТС на 0,97%, до 1046,69 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent в свою очередь развернулся к росту и повышается на 0,29%, до 75,8 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов его стоимость максимально снижалась на 1,01%, до 74,81 доллара.

"Российский рынок акций продолжил подъем в понедельник. Основным фактором поддержки отечественных акций остаются дивидендные ожидания. В частности, во вторник решение по дивидендам должен принять "Газпром", при этом в ближайшие месяцы российские инвесторы должны получить, по разным оценкам, дивиденды на общую сумму в 1,5-1,9 триллиона рублей, часть из которых может быть инвестирована обратно в рынок", — говорит аналитик "Финама" Игорь Додонов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 14.32 мск растут расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (+6,88%), привилегированные акции "Транснефти" (+4,95%), акции "Яндекса" (+2,11%), привилегированные (+1,65%) и обыкновенные (+1,36%) акции "Татнефти". Московская биржа начала торги первым БПИФом на юаневые облигации

"В финансовом секторе лидируют бумаги "Тинькофф банка". Вслед за ВТБ, Сбербанком и всем банковским сектором можно ожидать от него сильных результатов по итогам первого квартала", — считает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Он также отметил, что акции "Яндекса" повышаются второй день подряд на фоне сообщений СМИ о возможной продаже 51% акций компании консорциуму российских инвесторов при общей оценке компании на уровне 7 миллиардов долларов, что воспринимается инвесторами как важный шаг на пути дальнейшей реструктуризации компании.

Снижаются при этом бумаги Polymetal (-3,81%), расписки VK (-1,81%), акции "Полюса" (-1,72%), "Белуги" (-1,48%) и ЛСР (-1,45%).

"Polymetal и "Полюс" в начале новой недели продолжали снижение после новых западных санкций, а также на фоне положения цен на золото ниже 2000 долларов за тройскую унцию. По нашим оценкам, напрямую новые санкции не затронут ни "Полюс", ни Polymetal, так как компании не продают золото в США и Великобританию и не закупают там оборудование. Однако риск вторичных санкций может побудить дружественные страны прекратить взаимодействие с данными компаниями и усложнить процесс редомициляции Polymetal", — говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

Фетисов полагает, что в отсутствие геополитического негатива на этой неделе российский рынок акций может вырасти, в том числе за счет возвращения дивидендных выплат, часть из которых уже начала поступать на счета инвесторов, на рынок.

"Без появления существенных драйверов индекс Мосбиржи может продолжить консолидироваться в диапазоне 2610–2660 пунктов, в котором он находится с начала прошлой недели", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие основной сессии 22 мая: диапазон 2600–2660 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1060 пунктов", — заключает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.