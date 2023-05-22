МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций замедлил темпы роста во второй половине понедельника

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,27%, до 2633,26 пункта, долларовый РТС снизился на 0,08%, до 1035,80 пункта.