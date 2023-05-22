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2023
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Российский рынок акций в понедельник слегка вырос
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Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,27%,... ПРАЙМ, 22.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,27%, до 2633,26 пункта, долларовый РТС снизился на 0,08%, до 1035,80 пункта.