МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник немного повысился, оставаясь по большому счету в боковом тренде, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций в понедельник слегка вырос

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,27%, до 2633,26 пункта, долларовый РТС снизился на 0,08%, до 1035,80 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

Российский рынок акций в понедельник немного поднялся, оставаясь в боковом коридоре. Московская биржа начала торги первым БПИФом на юаневые облигации

"Торги завершились нейтрально, вблизи уровней закрытия пятницы. Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться около годового максимума — 2658,57 пункта. Согласно последним данным, 11 пакет санкций ЕС будет отложен до июня. В краткосрочной перспективе это может дать российскому рынку дополнительную поддержку", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Западные фондовые индексы менялись разнонаправленно в пределах 0,5%. Стоимость нефти к 20.28 мск росла на 1,1%, до 76,4 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103,3 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках.

В лидерах роста цены на Московской бирже — бумаги TCS (+7,3%), ТМК (+4,1%), префы "Транснефти" (+4%), акции "Роснефти" (+2,4%). Упали акции Polymetal (-3,4%), "Полюса" (-1,8%), бумаги "Газпром нефти" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ

На этой неделе ожидаются публикации финансовых результатов за первый квартал по МСФО от TCS Group, Ozon, "Сегежи", а операционные результаты за 2022 год опубликует "Норникель", напоминает Кравченко

"От советов директоров "Газпрома", "Газпром нефти", "Русснефти" инвесторы будут ждать рекомендации по дивидендам за 2022 год, а от собрания акционеров "Лукойла" ожидают одобрения уже рекомендованных дивидендов за прошлый год", — добавляет он.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 23 мая проведет в диапазоне 2600-2700 пунктов.