МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в июне упал на 61,46% по отношению к июню прошлого года, а по отношению к маю текущего года вырос на 21,58%, составив 3,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой площадки. В "БКС Мир инвестиций" прокомментировали динамику российского рынка акций

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по иностранным ценным бумагам на "СПБ Бирже" по итогам июня 2023 года составил 3,8 миллиарда долларов, что на 21,58% больше, чем в мае 2023 года (3,13 миллиарда долларов) и на 61,46% меньше аналогичного показателя за июнь 2022 года (9,87 миллиарда долларов). Среднедневной объем торгов в июне увеличился на 27,12% по сравнению с маем и составил 0,18 миллиарда долларов. Участники торгов заключили в июне 3,92 миллиона сделок в режиме основных торгов (4,17 миллиона сделок в мае)", — уточняется в сообщении.

"СПБ Биржа" также сообщает, что количество активных счетов инвесторов в июне снизилось на 2,15% по сравнению с маем текущего года и составило 165,42 тысячи. Количество счетов с позициями по ценным бумагам достигло 2,15 миллиона. Сделки в июне заключались с 2014 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов.

А в десятку лидеров по объему торгов вошли акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (21,14% от общего объема торгов в июне), Nvidia (6,82%), Marathon Digital Holdings (5,6%), Virgin Galactic Holdings (4,7%), Coinbase (4,12%), Alibaba (2,32%), Riot Platforms (1,63%), Apple (1,59%), Advanced Micro Devices (1,49%), Carvana Co (1,45%).

Что касается бумаг с листингом на Гонконгской фондовой бирже, то объем торгов ими уменьшился на 2,62% по сравнению с аналогичным показателем мая и составил 0,66 миллиарда гонконгских долларов, что эквивалентно 84,76 миллиона американских долларов. Количество сделок с такими бумагами возросло на 17,48%, до 160,51 тысячи.

В топ-10 лидеров по объему биржевых торгов среди бумаг с листингом в Гонконге в июне вошли акции Alibaba (16,79% от общего объема торгов по гонконгским ценным бумагам в июне), JD.com (9,24%), XPeng (6,84%), NIO (4,81%), Baidu (3,37%), Li Auto (3,1%), Xiaomi Corporation (2,45%), Bilibili (2,35%), China Petroleum & Chem (2,35%), Tencent Holdings Limited (2,17%).