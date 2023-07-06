МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" мало реагируют на заявления главы компании Алексей Миллера по поводу поставок газа в Европу через Украину в связи с судебными разбирательствами. Глава набсовета Мосбиржи поддержал идею о создании депозитарного хаба

К 13.44 мск акции "Газпрома" повышались на 0,72%, 166,9 рубля. До заявлений Миллера акции компании стоили около 166,7 рубля.

Миллер ранее в четверг сделал ряд заявлений. Так, по его словам, в свете невозможности рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора с "Нафтогазом" в Швейцарии арбитражное разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно.

Он также отметил, что "Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США, и в случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" нельзя исключить, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны, резюмировал глава "Газпрома".