МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам четверга умеренно повысился, обновив в течение торговой сессии почти полуторагодовой максимум на фоне сильного падения рубля, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Фондовые биржи Европы закрылись значительным снижением

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,52%, до 2819,60 пункта, долларовый РТС — на 0,17%, до 970,93 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара 70 копеек, до 91,70 рубля.

В ходе торгов в четверг индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля прошлого года, подскочив до 2837,49 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК ПОВЫШАЛСЯ

Российский рынок акций в четверг прибавил на фоне нового сильного ослабления рубля.

"Российский рынок акций в четверг показал уверенный импульс роста на набравшем обороты падении рубля. Впрочем, когда курс нацвалюты РФ откатывался от локальных экстремумов, индекс Мосбиржи также терял дневные достижения. Внешний фон принципиально не изменился, настроения на мировых площадках остаются в зоне сдержанного пессимизма", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.44 мск снижалась на 0,3%, до 76,4 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки падали на 0,9-3,1%. Однако этот внешний негатив российский рынок частично проигнорировал.

В лидерах роста цены на Московской бирже в основную сессию – бумаги "Русагро" (+2,2%), "Новатэка" (+2,4%), "Сегежи" (+2,8%), "Норникеля" (+1,6%), "Лукойла" (+0,9%).

После дивидендной отсечки упали акции "Башнефти" (-13,2% обычка и —15,3% префы), также по этому поводу "в минусе" бумаги ЛСР (-12,9%). Упали бумаги НМТП (-3,5%), "Совкомфлота" (-2%), Qiwi (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Ослабившийся рубль продолжает оказывать поддержку акциям экспортеров, но снизившиеся в четверг цены на нефть ограничивали позитив для российского рынка акций, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В пятницу индекс Мосбиржи может снижаться к 2800 пунктам на фоне ухудшившегося на глобальном рынке сентимента, замедлившегося ослабления рубля и в преддверии выходных", — добавляет он.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, но отступили от максимумов сессии 2837 пунктов и 978 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Рублевому индикатору пока не поддается сопротивление 2850 пунктов, а долларовому непросто вернуться выше 1000 пунктов из-за сохранения высокой волатильности рубля", — добавляет она.

Валютный фактор в ближайшие сессии останется одним из ключевых для динамики рынка, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Наш прогноз на 7 июля по индексу Мосбиржи – 2750-2850 пунктов", — добавляет он.