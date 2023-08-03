МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в июле упал на 51,21% в годовом выражении, а по отношению к июню текущего года показатель снизился на 7,62%, составив 3,51 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой площадки. Торги на фондовых европейских рынках начнутся неуверенно

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" по итогам июля 2023 года составил 3,51 миллиарда долларов, что на 7,62% ниже, чем в июне 2023 года (3,8 миллиарда долларов) и на 51,21% меньше аналогичного показателя за июль 2022 года (7,2 миллиарда долларов). Среднедневной объем торгов в июле уменьшился на 3,09% по сравнению с июнем и составил 0,18 миллиарда долларов. Участники торгов заключили в июле 4,02 миллиона сделок в режиме основных торгов (3,92 миллиона сделок в июне)", — уточняется в сообщении.

"СПБ биржа" также сообщает, что количество активных счетов инвесторов в июле увеличилось на 7,22% и составило 177,36 тысячи против 165,42 тысячи в июне. Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,12 миллиона. Сделки в июле заключались с 2041 наименованием акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов.

В десятку лидеров по объему торгов вошли акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (16,98% от общего объема торгов в июле), Marathon Digital Holdings (7,21%), Coinbase (5,08%), Nvidia (4,34%), Alibaba (3,1%), Riot Platforms (3,08%), CleanSpark (2,11%), Carvana (1,77%), Virgin Galactic (1,62%), Advanced Micro Devices (1,61%).

Что касается бумаг с листингом на Гонконгской фондовой бирже, то объем торгов ими увеличился на 50,97% по сравнению с показателем июня и составил 1 миллиард гонконгских долларов, что эквивалентно 128,2 миллиона долларов США. Количество сделок с такими бумагами возросло на 46,56%, до 235,25 тысячи.

В топ-10 лидеров по объему биржевых торгов среди бумаг с листингом в Гонконге в апреле вошли акции следующих эмитентов: Alibaba (12,56% от общего объема торгов по гонконгским ценным бумагам в июле), Nio (7,08%), Xpeng (6,46%), JD.com (5,89%), Li Auto (4,1%), Baidu (3,54%), Country Garden Services (2,82%), Xiaomi (2,78%), Country Garden (2,59%), Bilibili (2,31%).

В случае с торгуемыми на бирже фондами (ETF) стоимостной объем сделок по итогам июля вырос на 6,69% по сравнению с показателем июня, до 167,24 миллиона долларов.