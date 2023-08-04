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Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras отчитался о снижении прибыли
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Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам первого полугодия 2023 года сократил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 32,9% в годовом выражении – до 13,169... ПРАЙМ, 04.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам первого полугодия 2023 года сократил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 32,9% в годовом выражении – до 13,169 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Выручка за первые шесть месяцев года достигла 49,75 миллиарда долларов, что на 19,6% меньше год к году. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 27,3% в годовом выражении – до 25,392 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль Petrobras упала в 1,9 раза и составила 5,828 миллиарда долларов. Выручка за апрель-июнь достигла 22,979 миллиарда долларов, что на 33,8% меньше показателя годичной давности. Скорректированный показатель EBITDA сократился в 1,7 раза и составил 11,436 миллиарда долларов.
Снижение выручки компания объясняет уменьшением стоимости нефти марки Brent во втором квартале до 78,39 доллара за баррель с 113,78 доллара годом ранее.
Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.