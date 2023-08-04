МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам первого полугодия 2023 года сократил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 32,9% в годовом выражении – до 13,169 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. "Яндекс" отчитался о чистой прибыли за второй квартал

Выручка за первые шесть месяцев года достигла 49,75 миллиарда долларов, что на 19,6% меньше год к году. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 27,3% в годовом выражении – до 25,392 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Petrobras упала в 1,9 раза и составила 5,828 миллиарда долларов. Выручка за апрель-июнь достигла 22,979 миллиарда долларов, что на 33,8% меньше показателя годичной давности. Скорректированный показатель EBITDA сократился в 1,7 раза и составил 11,436 миллиарда долларов.

Снижение выручки компания объясняет уменьшением стоимости нефти марки Brent во втором квартале до 78,39 доллара за баррель с 113,78 доллара годом ранее.

Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.