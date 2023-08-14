МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Стоимость акций производителя электромобилей Tesla снижается более чем на 2% после того, как компания понизила цены в Китае с целью сохранения конкурентоспособности на автомобильном рынке страны, следует из данных торгов и комментария аналитика. Китай увеличит число разрешенных рейсов американских авиакомпаний

По состоянию на 17.12 мск акции компании снижались в цене на 2,23%, до 237,25 доллара за ценную бумагу. Ранее акции дешевели более чем на 3%.

В понедельник Tesla в своем официальном аккаунте в китайской соцсети Weibo сообщила о снижении стоимости электромобиля Model Y в комплектациях Long Range и Performance на 14 тысяч юаней (около 1900 долларов), до 299 тысяч (примерно 41,2 тысячи долларов).

Как отмечает агентство Блумберг, понижение цен Tesla в КНР произошло после аналогичных действий китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings и Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd. Так, Geely сообщил о снижении стоимости электромобиля бренда Zeekr на 37 тысяч юаней (около 5,1 тысячи долларов), Zhejiang снизила цену на 20 тысяч (почти 2,8 тысячи долларов).

"Ценовая конкуренция была и останется продолжающейся темой на китайском авторынке. Tesla пытается сохранить объемы продаж после того, как данные за июль показали замедление темпов приема заказов без новых моделей, которые привлекали бы китайских покупателей", — сказала аналитик Bloomberg Intelligence Джоанна Чень (Joanna Chen).

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.